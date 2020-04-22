الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: «السبت شديد البرودة»

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن درجات الحرارة المتوقعة ليومي الخميس والجمعة، سترتفع بشكل ملحوظ، ولكن سرعان ما ستنخفض يوم السبت 11 درجة عن اليوم الذي قبله، ناصحًا المصريين عدم التخلي عن الملابس الشتوية، لأن ليل يوم السبت سيكون شديد البرودة.وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن القاهرة ستشهد غدًا الخميس ارتفاع فى درجة الحرارة تصل لـ 30 درجة مئوية و36 درجة يوم الجمعة، ومن ثم تتراجع 11 درجة يوم السبت وتكون 25 درجة، وتابع: "أول يوم رمضان فقط هو الذى سيكون حارًا، ومتخففش الآن يوم السبت ليلًا سيكون شديد البرودة".