مخرجة مسلسل إسعاد يونس: تعلمت الكثير من صاحبة السعادة

أعربت المخرجة آية حمزة عن سعادتها بالتعامل مع الفنانة إسعاد يونس، قائلة "أنا فخورة بهذا العمل الذي قربني من صاحبة السعادة على المستوى الإنساني والفني واكتشافي للجانب الإنساني الجميل لفنانة متميزة محبة للجميع ومريحة على مستوى العمل".وتابعت:"على الرغم من حجم نجوميتها وشهرتها الكبيرة إلا أن سهولة تعاملها مع فريق العمل وتواضعها واحتوائها للجميع كان مثال ودرس لنا كشباب في بداية حياتنا المهنية".وأضافت أن، العمل مع صاحبة السعادة ممتع للغاية وأنها تعلمت منها الكثير وتمنت للمسلسل النجاح وأن يحوز العمل على رضاء جمهور صاحبة السعادة".يشار إلى أن، مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس، بيومي فؤاد، شيماء سيف، تأليف إسلام صالحين وإخراج آية حمزة وإنتاج Batcave Studio ومن المقرر إذاعته في تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً عبر قنوات راديو النيل.