ننشر آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم حيث خصصت وزارة القوى العاملة، أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠ من أبريل الجاري، لصرف منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة التي سجلت بموقع الوزارة ( manpower.gov.eg ) خلال الفترة من ١٨ مارس الماضي وحتى ٩ أبريل، وتخلفت عن موعد الصرف المحدد لها، حيث قامت الوزارة بصرف المنحة خلال أيام ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ أبريل، وفقا لرسالة نصية تم إرسالها لمستحقي المنحة قبل ميعاد الصرف المحدد له بنحو ٢٤ ساعة.تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديموأكدت الوزارة أن عدد العمالة التي سجلت بياناتها خلال الفترة المحددة بلغت نحو ٢ مليون عامل غير منتظم، مشيرا أنه تم تنقيح ذلك العدد وحذف غير المستحقين منهم، ليصل العدد النهائي لنحو مليون و٥٠٠ ألف عامل، نافيا قيام الوزارة فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد اليوم الأخير للتسجيل وهو ٩ أبريل الجاري.وتأتي تلك المنحة ضمن ٣ منح تم تخصيصها من قبل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم صرف المنحتين الأخرتين خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، بنحو ٥٠٠ جنيه لكل منحة، أي بإجمالي ١٥٠٠ جنيه على ثلاثة أشهر.ويتم صرف المنحة من خلال ٥٧٠٠ منفذ وفرع للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصهم لصرف المنحة.تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه ، خصص مجلس الوزراء، الخط الساخن ١٤٢ للاستفسار عن مدى أحقية العمالة التي قامت بالتسجيل في صرف المنحة من عدمه، مناشدا المواطنين بعدم التوجه لمكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، قبل تلاقيهم رسالة نصية بأحقيتهم في صرف المنحة.