رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني مشيدا بالمشروعات القومية بسيناء: ستضاف في سجل إنجازات السيسي التنموية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:33 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
أشرف لاشين
طباعة
قال النائب جمال عباس، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية القومية بشرق قناة السويس أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2" أسفل قناة السويس، وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس تزامنًا مع عيد تحرير سيناء الـ38، ستضاف في سجل الإنجازات التنموية التي يحققها الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم.

وأضاف عباس في بيان، أن المشروعات القومية التي افتتاحها الرئيس السيسي ستعزز بكل تأكيد تنمية سيناء وتجذب المزيد من الاستثمارات، مُؤكدًا أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة ستضيف مليون متر مكعب من المياه يوميًا إلى ترعة "سيناء شرم" وتلك الكمية ستستخدم لاستزراع 50 ألف فدان من أرض سيناء لتلبية جميع الاحتياجات والتوسعات المستقبلية في ضوء زيادة معدلات النمو السكاني، مُشيرًا إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب سيناء.

كما أكد الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، أن جميع مؤسسات الدولة بجميع قطاعتها تولي ملف المشروعات القومية اهتمامًا كبيرًا لاستكمال خارطة بناء مصر الحديثة.

موضوعات متعلقة

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

الولايات المتحدة تشكر مصر على المساعدات الطبية

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

السيسى: «اللى عنده فكر لتطوير سيناء يقول لى»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رسام صغير.. حكاية شاب يطور الزي الفرعوني

حكايات متبرعون بالمقابر لدفن ضحايا كورونا

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «2»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم