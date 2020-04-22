برلماني مشيدا بالمشروعات القومية بسيناء: ستضاف في سجل إنجازات السيسي التنموية

قال النائب جمال عباس، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية القومية بشرق قناة السويس أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2" أسفل قناة السويس، وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس تزامنًا مع عيد تحرير سيناء الـ38، ستضاف في سجل الإنجازات التنموية التي يحققها الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم.وأضاف عباس في بيان، أن المشروعات القومية التي افتتاحها الرئيس السيسي ستعزز بكل تأكيد تنمية سيناء وتجذب المزيد من الاستثمارات، مُؤكدًا أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة ستضيف مليون متر مكعب من المياه يوميًا إلى ترعة "سيناء شرم" وتلك الكمية ستستخدم لاستزراع 50 ألف فدان من أرض سيناء لتلبية جميع الاحتياجات والتوسعات المستقبلية في ضوء زيادة معدلات النمو السكاني، مُشيرًا إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب سيناء.كما أكد الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، أن جميع مؤسسات الدولة بجميع قطاعتها تولي ملف المشروعات القومية اهتمامًا كبيرًا لاستكمال خارطة بناء مصر الحديثة.