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عالم

وفاة عنصر تابع لـ«القاعدة» ف سجون هيئة تحرير الشام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:30 م
تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة
سميرة إبراهيم
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توفي شاب من أبناء بلدة سرمين السورية، اليوم الأربعاء، في سجون هيئة تحرير الشام، حيث أفادت مصادر المرصد السوري بأن الشاب كان عنصرًا سابقًا في لواء داوود المبايع لتنظيم القاعدة، وأنه قتل تحت التعذيب، فيما لا يزال سبب وفاته غامضا حتى الآن.
 
وكانت "تحرير الشام" أعدمت، في 19 أبريل، شابا من أبناء دارة عزة في ريف حلب الشمالي الغربي، بتهم مختلفة منها الكفر وسب الذات الإلهية، وعلاقات غير شرعية مع نساء وتعاطي المخدرات ومحاولته الرجوع إلى مناطق النظام فضلا عن موالاته له.

في حين نفت مصادر محلية للمرصد السوري ارتباط الشاب بالنظام وتأييده له، فيما أكدت المصادر بأن هاتفه المحمول كان مليئا بما يعتبرونه كفرًا وشتم زعيم هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني".

وطالبت "تحرير الشام" ذوي الشاب بمبلغ وقدره 30 ألف دولار أمريكي، دون أن تلقى إجابة من أحد.

وكانت "تحرير الشام" اعتقلت الشاب في معبر باب الهوى شمال إدلب، بعد تفتيش هاتفه المحمول أثناء قدومه من تركيا بعد أن رحلته السلطات التركية قبل عدة أشهر.

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