نوال الزغبي: لجأت للفاتيكان للحصول على الطلاق ولن أتزوج مجددا

قالت المطربة نوال الزغبى، إن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفي، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة إن كانت شخصيتها قوية.وأكدت أنها ضد العنف الأسرى على الإطلاق، وأن المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل، مشيرة إلى أنها عانت من الخلاف الأسري لمدة 12 عامًا حتى تمكنت من الانفصال.وأضافت "الزغبي"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا الآن امرأة مطلقة رسمي، فى بداية الأمر أثرت المشاكل الأسرية عليّ ولكن تمكنت من التغلب عليها والاستمرار فى حياتها الفنية والاستمرار".وأشارت إلى أنها لجأت للفاتيكان من أجل الحصول على الطلاق من زوجها.وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن تفكيرها فى الزواج مرة أخرى، قالت نوال الزغبي: "اللى يجوز أول مرة لا يفكر مرة أخرى.. معى ابنين في سن الـ18 عاما لو بحكى مع رجل فى الشغل بيغيروا علي".