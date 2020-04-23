مقتل وإصابة 7 من عائلة واحدة في كوباني إثر انفجار لغم أرضي

انفجر لغم أرضي اليوم الأربعاء، من مخلفات الحرب في أحد منازل قرية بوزيك في ريف عين العرب "كوباني"، ما تسبب بمقتل 2 وإصابة 5 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.ورصد المرصد أنه بذلك يرتفع عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية يناير 2019 وحتى اليوم، إلى 275 بينهم 65 سيدة و79 طفلًا.