المرصد السوري: تزايد الانتهاكات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا

اعتدى مجموعة من النازحين في بلدة ميدانكي في ريف عفرين، بشكل وحشي مواطن كردي بالأيدي والعصي، اليوم، بسبب اعتراضه على رعي مواشيهم في أرضه الزراعية في محيط القرية، ما تسبب بإصابته بنزيف حاد توفي على إثره بعد ساعات.وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تحرك الفصائل الموالية لتركيا أو عناصر الشرطة هناك، ساكنا في هذا الشأن.كما عثر على جثة امرأة مسنة، في 18 أبريل، في قرية "هيكجة" في ريف جنديرس، قتلت خنقا من قبل عناصر لواء السمرقند الموالي لتركيا، وذلك بهدف سرقة مصاغها.وأوضح المرصد، أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين الكرد، مقابل الموافقة على تسليمهم منازلهم التي تحتجزها.