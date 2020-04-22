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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا موسى يصدر كتاب «أفراح القيامة»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:17 م
الأنبا موسى
الأنبا موسى
تريزة شنودة
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أصدر الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كتابا جديدا بالتزامن مع فترة عيد القيامة المجيد.

الكتاب بعنوان "أفراح القيامة"، وهو دعوة للافتقاد لمرحلة الشباب والخدام، ويتوافر الإصدار الجديد لأسقف الشباب بالمكتبات المسيحية، ومكتبة الأسقفية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.

وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

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