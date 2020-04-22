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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:15 م
الروائي الجزائري
الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي
ايهاب مصطفى
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استضاف مختبر السرديات الأردني الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي الفائز مؤخرًا بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) ضمن ندوة شارك بها الناقد الدكتور لونيس بن علي، والناقد الدكتور نضال الشمالي وأدارها رئيس المختبر الروائي جلال برجس.

وتحدث برجس في مستهل الندوة عن الديوان الإسبرطي وعرف بمؤلفها قائلا: "إن رواية الديوان الإسبرطي عمل روائي مهم انطلق من الحاضر نحو التاريخ وعمل على تفكيكه عبر خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة، الجزائر".

وأشار برجس إلى أن عيساوي واحد من جيل الشباب الروائيين الذي يمتلكون رؤى متقدمة في منجزاتهم الروائية.

ومن جانبه قال الدكتور لونيس بن علي إن عبد الوهاب عيساوي كان ديموقراطيًا في اشتغاله على روايته بحيث أعطى الشخصيات حريتها في نموها الروائي والإفصاح عن خطابها المعرفي بحيث رأينا كيف كانت شخصيات العمل متفردة ومختلفة عن بعضها البعض بحيث تم تناول الموضوعة الروائية من أكثر من بعد.

وبين بن علي تبشيره بأهمية هذه الرواية منذ قرأها مخطوطة لما تحتويه على عناصر ميزتها وبالتالي أهلتها لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية.

وقال الدكتور نضال الشمالي عبر ورقته النقدية إن رواية الديوان الإسبرطي رواية "بولوفينيه" بامتياز إذ تعددت الأصوات فيها بحيث ابتكر عيساوي شخصياته لتنمو في النص بموزاة الشخصيات التاريخية الثابتة وهذا فيه براعة في كتابة الرواية التاريخية، وهو الأمر المتعارف عليه أن في مصادرها ما لا يمكن المساس به إلى جانب المساحات المهمة التي تتبدى فيها قدرة الروائي على صنع الفكرة وبالتالي الرواية.

وتطرق الشمالي إلى العديد من جوانب الرواية مثل تميزها في مقاربة الموضوعة التاريخية، ولغة الرواية، والمحمول المعرفي فيها.

وشهدت الندوة العديد من مداخلات وأسئلة الجمهور مثل دور الرواية التاريخية، ولغتها، ومراميها.

يذكر أن عبد الوهاب عيساوي أول كاتب وروائي جزائري يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام 2020. ولد في مارس 1985 بمدينة حاسي بحبح ولاية الجلفة، تخرّج من جامعة زيّان عاشور ويعمل مهندس الكتروماكنيك - مهندس صيانة
له في الرواية: سييرا دي مويرتي. سينما جاكوب. الدوائر والأبواب. سفر أعمال المنسيين. الديوان الإسبرطي. وله في القصة:حقول الصفصاف، مجاز السرو.

حاز عيساوي على العديد من الجوائز منها: جائزة رئيس الجمهورية علي معاشي سنة 2012 عن روايته "سينما جاكوب".وتنويه جائزة الشارقة عن مجموعته "حقول الصفصاف" 2013. وجائزة آسيا جبار للرواية عام 2015 عن روايته "سييرا دي مويرتي ".والمسابقة الوطنية للرواية القصيرة المنظمة من طرف الرابطة الولائية للفكر والإبداع بولاية الوادي عام 2014 عن روايته سييرا دي مويرتي. شارك في "ندوة" الجائزة العالمية للرواية العربية 2016 (ورشة إبداع للكتاب الشباب الموهوبين). وجائزة سعاد الصباح للرواية 2017 عن روايته "الدوائر والأبواب". وجائزة كتارا للرواية غير المنشورة 2017 عن روايته "سفر أعمال المنسيين". ومؤخرًا نال جائزة العالمية للرواية العربية عام 2020 عن روايته " الديوان الإسبرطي".

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