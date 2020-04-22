الطب البيطرى يطهر المنازل المصابة بـ«كورونا» فى الوادى الجديد»

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الأربعاء، بتعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابية تحاليلهم لفيروس كورونا، في مركز الداخلة.بدوره قال الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تم تعقيم منازل المصابين والمنازل المجاورة لها، من خلال فريق التعقيم بقيادة الدكتور عمر عبد الغني، مدير الطب البيطري بالداخلة.وأضاف عوض أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.وأوضح أن التعقيم شمل قرية الشيخ والي، وقرية القصر، وشارع 23 يوليو بمدينة موط، في حدود المنازل المشتبه بإصابة أفرادها، وبعض المنازل المحيطة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير محطة مياه الشبابة، نظرًا للاشتباه في قيام أحد المصابين بالتعامل مع أحد العاملين فيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحسب للطب البيطري الذي يجيد التقصي وتعقب الحالات المصابة بكل الأساليب العلمية.وكانت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت، عصر اليوم الأربعاء، في بيان رسمي لها يفيد بتأكيد إصابة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.