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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قدوة-تك» تستكمل تنفيذ تدريب التسويق الرقمي لرائدات الأعمال أون لاين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:12 م
التسويق الرقمي
التسويق الرقمي
طارق عتمان
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تواصل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ البرنامج التدريبي لرائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل المجتمعي، ويتم عبر تطبيقات البث الحي التفاعلي (أون لاين)، ضمن أنشطة مبادرة «قدوة- تك» في الفترة من 19 أبريل إلى 2 مايو.

يأتي ذلك بالتوازي مع متابعة الإدارة لتنفيذ محاور بروتوكول التنمية التكنولوجية الشاملة بالمناطق البعيدة والأكثر احتياجًا وذلك لصاحبات الحرف اليدوية بمحافظة أسوان.

وتضم المجموعة التدريبية التي تصل إلى ثلاثين مستفيدة أكثر من 15 مستفيدة من محافظة أسوان وحدها، كما شملت المجموعة عدد كبير من رائدات الأعمال بمحافظات الجمهورية المختلفة شمالا وجنوبًا بشكل يثبت نجاح التدريب باستخدام تطبيقات البث التفاعلي في الوصول إلى السيدات من كافة محافظات الجمهورية للالتحاق بالتدريب، هذا إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الفرصة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات من خلال مبادرة "قدوة- تك" التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات والفتيات، خاصًة في مجال بناء القدرات من خلال برامج تدريبية توائم احتياجاتهن اقتصاديًا واجتماعيًا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويستهدف التدريب الذي يتم عبر الإنترنت تطوير مهارات الفتيات والسيدات الحرفيات فيما يختص بأدوات التسويق الرقمي على مواقع التواصل المجتمعي المختلفة (فيسبوك ويوتيوب وانستاجرام) لتسويق مشروعاتهن الحرفية بشكل أكثر فعالية من خلال خطط تسويقية متكاملة، حيث يتضمن عدة موضوعات منها مفهوم التسويق وتطور الأدوات التسويقية وتحليل نسبة الفائدة إلى التكلفة والتسويق باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية ومواقع التجارة الإلكترونية وكيفية إدارة الإعلانات واستراتيجيات التسويق الرقمي.

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