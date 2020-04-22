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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برومو «رامز مجنون رسمي» يحقق 27 مليون مشاهدة في يومين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:12 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
محمد مجدي
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حصد البرومو الأول لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرضته الصفحات الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 26.5 مليون مشاهدة في غضون 48 ساعة فقط.

ونشر "جلال" على حسابه على "إنستجرام"، صورة لبوستر البرنامج وعلق: "بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إجمالي عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في ٤٨ ساعة 26.5 مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يُطلون مع رامز.

وكشف البرومو جزءا من هذه المُفاجآت حيث يقع بفخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة ومنهم، نبيلة عبيد، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وعبدالباسط حمودة، وباسم ياخور، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحيي إسماعيل، وحسن شاكوش، والعديد من النجوم الآخرين.

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