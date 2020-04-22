إحلال وتجديد 10 ماكينات غسيل كلوى بمستشفى قنا العام

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة ستقوم بإحلال وتجديد ١٠ ماكينات غسيل كلوى بمستشفى قنا العام فى إطار تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين حرصا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم.وقال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا في بيان للمحافظة، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات الدكتورة وزيرة الصحة بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوى التابعة للوزارة بمختلف المحافظات وسرعة البدء الفورى فى إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءتها.