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محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كورونا والمصانع واليونيسف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:05 م
اليونيسيف
اليونيسيف
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مع بدء انتشار أنباء وبيانات عن إغلاق بعض المصانع وخاصة المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات منها بسبب ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، حتى ذهبت أنظار الجمهور إلى تلك المصانع وما تنتجه من سلع، والبعض الآخر بحث فى الأمر عن طريق معلومة فى برنامج تليفزيونى أو خبر على موقع أو تقرير لصحيفة.

وبين كل ذلك نجد حرصا شديدا سواء من الجهات الحكومية كوزارتي الصحة والصناعة، أو من المصانع نفسها، فالجهات المعنية اشترطت لضمان استمرار العمل بالمصانع وعدم توقف الإنتاج، ضمان وجود عدد أقل من العاملين داخل المنشآت الصناعية للحفاظ على المسافات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لما أعلنت عنه الوزيرة النشيطة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة سعت فى المقام الأول للحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية وكذلك التصدير، والحفاظ على حياة جميع العاملين في المنشآت الصناعية فى ظل هذه الظروف التى يمر بها العالم أجمع، ونظرا لتوقع زيادة انتشار المرض، لذلك تمت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة العاملين، من خلال توفير المستلزمات الطبية والتواصل الدائم مع جميع المصانع لتوجيهها إلى الإجراءات الوقائية، وكذلك الاتصال الدائم مع المصانع التى قد يظهر فيها أى حالات إصابة للتعامل باحترافية مع الموقف، وضمان عدم توقف المنشأة عن الإنتاج، وضمان صحة باقى العاملين، دون الإخلال بأي عنصر من العملية الإنتاجية.

وعلى صعيد المصانع نفسها نجد حرصا شديدا من جانب القائمين عليها، وإجراءات صارمة لتلافى أى آثار سلبية، فعدد كبير من المصانع الكبرى نفذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة فى هذا الصدد، فقامت فور اكتشاف الحالات بتعليق العمل، وتطهير وتعقيم شامل للمصانع، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامة المخالطين.

ليس هذا وحسب، بل قامت المصانع التى طالها الفيروس بعد فترة توقفها بالعديد من الإجراءات الوقائية الأخرى، وقلصت الأعداد وتم توزيع الطاقة البشرية على ورديات أكثر، ووفرت كل ما يلزم من مستلزمات طبية ووقائية للعمال لضمان سلامتهم وتقليل فرصة تعرضهم للإصابة.

بعد كل ما سبق وبتأكيد منظمة اليونيسف عن عدم وجود ضرر من استخدام المواد الغذائية والمشروبات المعبأة بديلا للطازجة شريطة التأكد من مصدرها وسلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، نجد أن مخاوف انتقال العدوى عن طريق المواد الغذائية منعدمة.

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