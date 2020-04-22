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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي يكشف حقيقة مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:50 م
شوقي علام،
شوقي علام،
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام» لا أساس لها من الصحة ولم يقل بها أحد، وذلك ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.

وأضاف فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «تحدثنا مع أطباء وعلماء في الفيروسات والمناعة وكل التخصصات الطبية على مدار الفترة الماضية وتناقشنا حول تأثير الفيروس، وكان الإجماع أن مكافحته تحتاج تقوية مناعة الإنسان، وهناك تدابير من الدولة وطرق تغذية لتحقيق ذلك، لكن الصوم تم الاتفاق والإجماع على أنه يقوي المناعة».

وتابع المفتي أن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا ومجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل إنسان أمين على نفسه ولمريض السكر أن يفطر في حالة الخطر الشديد.

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