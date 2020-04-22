مفتي الجمهورية: مريض السكري يجب أن يفطر في حال الخطر الشديد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صيام مريض السكري، فيه مسائل إن كان الصيام ليس فيه إشكال عليه، أو فيه إشكال لكن ليس خطرا، أو أن الصيام يمثل خطرا شديدا على صحته.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: "مريض السكري عليه أن يستشير طبيبا وهو من يحدد إن كان يصوم أم لا، في حال عدم وجود إشكال، فالصوم واجب، وفي حال وجود إشكال محتمل غير خطير، له رخصة الإفطار وإن صام أفضل، أما في حال الخطر الشديد يجب الفطر ويأثم إن صام".وأشار إلى أن كل الأمراض كذلك، من خاف على نفسه، عليه باستشارة طبيب، ليبين له إن كان يمكنه الصوم أو عليه الفطر.