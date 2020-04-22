«شباب مصر بفرنسا» تهنئ السيسى بحلول شهر رمضان

هنأت جمعية شباب مصر بفرنسا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.كما هنأت الجمعية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء، والأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.وقال سامح أبوزيد، رئيس الجمعية، إننا نهنئ أمتنا بحلول الشهر الكريم، ونقدم التهاني للأمة العربية والإسلامية، والبعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا برئاسة السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، والقنصل العام، السفير شريف الديواني، متمنين لمصر وقياداتها أن يعيد الله عليهم الأيام بالخير، وأن يحمي مصر من الوباء.