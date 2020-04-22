إحالة رئيس حى المنتزه أول ومديرى الإزالات والإشغالات للتحقيق

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حمدي شامة رئيس حي المنتزه أول، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي، للتحقيق لتقصيرهم في مهام عملهم، وتواجد العديد من المخالفات بالمناطق المتفرقة من الحي، وكذا تحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا، لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.وكلف المحافظ مسئولى الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، ووضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها، ومنعا لوضع القمامة بها مرة أخرى، كما تم إزالة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين، وإزالة منفذ بيع خضروات وفاكهة غير مرخص في الحال.جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزه أول، استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظة ورصد العديد من المخالفات، أهمها تراكمات القمامة والتعديات على حرم السكة الحديد من الباعة الجائلين؛ مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا وجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان، واحتياج الرصف حول قضبان القطار للرصف، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة.