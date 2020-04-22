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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج» يسهم بـ10 ملايين دولار لمكافحة كورونا في أمريكا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الأربعاء، أنّ الملياردير مايكل بلومبرج، يريد المساهمة في بناء "جيش" من متعقّبي المخالطين للمصابين فيروس كورونا المستجدّ لمساعدة الولاية، أكبر بؤرة لتفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، على الحدّ من تفشّي الوباء.

وسيسادهم بلومبرج، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، بأكثر من 10 ملايين دولار في هذه الجهود، التي ستشمل إجراء فحوصات لفيروس كورنا المستجدّ وعزل المصابين به وتعقّب من خالطوهم، مؤكدا "يجب أن نبني جيشًا من المتعقّبين".

وأضاف أنّ الولاية لديها حاليًا 500 متعقّب في حين أنّها تحتاج إلى آلاف منهم، واصفًا المشروع بأنه "طموح للغاية"، موضحا أنّ بلومبرج عرض تطوير وتنفيذ البرنامج، الذي سيغطي ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، مؤكدا "ليست لدينا أشهر للقيام بذلك، لدينا أسابيع".

وافادت ميليسا ديروسا، مساعدة كومو، أنّ بلومبرج، الذي كان حتى وقت قريب يسعى لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض السباق الرئاسي نهاية العام الجاري، سيسهم "بأكثر من 10 ملايين دولار" في المشروع.

ويُعدّ إجراء الاختبارات على نطاق واسع أمرًا لا بدّ منه للولايات التي ترغب في رفع القيود المفروضة لمكافحة تفشّي الوباء وإعادة فتح اقتصاداتها المنهكة من دون الخوف من موجة جديدة من العدوى.

ويقول خبراء الصحّة إنّ عدم إجراء ما يكفي من الاختبارات يعني أن الولايات المتحدة ربما تقلّل من قدر الجائحة.

وولاية نيويورك هي أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة إذ سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

وبحسب كومو، توفي خلال الساعات الأربع والعشرين 474 شخصًا في الولاية من جراء الفيروس، مشيرًا إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في نيويورك "تراجعها بشكل طفيف".

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