بمزمار بلدي.. استقبال سيدة نتيجتها من كورونا سلبية بالفيوم

استقبل أهالي قرية خليل الجندي، إحدى قرى محافظة الفيوم، سيدة بالمزمار البلدي جاءت نتيجتها سلبية من فيروس كورونا المستجد، ونشر الإعلامي عمرو عبدالحميد، فيديو لسكان القرية خلال الزفة.وعلق عمرو عبدالحميد، على الفيديو خلال حلقة برنامج "رأي عام"، والمذاع عبر فضائية TEN، بأن أهالي القرية خالفوا ساعة الحظر، وكذلك نجد تجمعات كثيرة وذلك على خلاف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وقال عبدالعزيز، من أهالي القرية، إن السيدة وصلت إلى القرية في تمام الساعة 11 ليلًا، ومعها تقرير أن حالتها سلبية وكانت هناك حالة قلق شديدة بين أهالي القرية خوفًا من أن تكون نتيجتها إيجابية، وبسبب الفرحة لم ينتبه أحد للإجراءات الوقائية خاصة أنه لم يرتب أحد لهذا الاحتفال.