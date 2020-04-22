المفتى يكشف سبب اختلاف رؤية الهلال فى الدول العربية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن طرق رؤية هلال شهر رمضان لم تختلف عن الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن هناك منهجا تسير عليه الدار عبر الاعتماد على أمرين أولهما الحساب الفلكي باللجوء إلى هيئتي معهد البحوث الفلكية وهيئة المساحة المصرية.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الهيئتان تحددان المكان والزاوية المناسبة لرؤية الهلال ثم تقوم اللجان الشرعية برؤية الهلال».وأشار إلى أن هناك 6 مناطق يتابع من خلالها الهلال من بينها توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج.وأوضح أنه يتم اللجوء إلى العلم فيما يخص مولد الهلال، قائلا: «إذا قالت اللجان إنها لم تر الهلال رغم ثبوته عن طريق الأبحاث يتم الاحتكام إلى حديث الرسول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وهو ما حدث العام الماضي حيث استكملنا الصوم لعدة رؤية الهلال بوضوح رغم ثبوت وجود بالأبحاث».وحول اختلاف رؤية الهلال في الدول العربية قال: «الاختلاف قد يكون بسبب ظروف جوية أو عدم رؤية الهلال بشكل واضح».