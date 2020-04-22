إيبارشية طما تقدم تراتيل روحية لأطفال الحضانة أونلاين

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مجموعة من التراتيل الروحية المسيحية لخدمة مرحلة أطفال الحضانة، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للإيبارشية.وتواصل الإيبارشية تقديم الأنشطة الكنسية أونلاين للأطفال، للحد من التجمعات، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.