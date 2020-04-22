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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نسرين فؤاد تكتب: أحفاد بوجى وطمطم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:52 م
نسرين فؤاد
نسرين فؤاد
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استيقظ الوعى والإدراك لدى أبناء جيلى على الفترة الصباحية والتى كانت محجوزة بالكامل للأطفال، تلك الحقبة التى لم تكن عرفت بعد كل هذا الكم من الفضائيات والقنوات.
برامج الصباح والتى خُصصت من أجل طفولتنا، قدمت لنا وعلى مدار سنوات وجبة دسمة مُختارة بعناية، شكلت فى وجداننا حالة لم تغادر ذاكرتنا أبدًا حتى اليوم، ولا أبالغ إن قلت أنها وضعت النواة الأولى لبناء وعينا وشخصيتنا الإدراكية فيما بعد، فمن منا لا يذكر ماما نجوى وماما سامية وبابا ماجد؟!
هؤلاء من استطاعوا بكل سهولة واقتدار جذب انتباهنا وإيصال العديد من القيم التربوية التى ترسخت بوجداننا إلى اليوم.
جدو عبده وعمو فؤاد وبوجى وطمطم ومسلسلات بعد الظهيرة التى تسابق الممثلين حينها على ترك أثرهم من خلالها، بوعى شديد لأهمية دورهم تجاه الأبناء.
تذكرت كل ذلك وأنا اتابع مثلى مثل الجميع، عشرات البرومهات الدعائية لأعمال رمضان والحقيقة المؤسفة والبالغة الإزعاج أن بصرى لم يقع على أيًا منها صنع وخصص للأطفال.
أعلم بكل تأكيد أن التنافس فى غاية الشدة ويزداد عامًا بعد عام بين الشاشات المختلفة من أجل جذب المشاهد وتقديم ما يجذبه ويضمن بقائه أمامها.
ولكن نسيان شريحة هى مستقبلنا ومستقبل هذا البلد أمر محزن ومُوجع، والأكثر ألمًا هو أن أمر وعيهم قد ترك لقنوات تُبث من دول أخرى لها ثقافة مختلفة وأفكارها الخاصة بها.
هذا الجيل من الأبناء الذى مكنته التكنولوجيا وتطورها من الإمساك بالهاتف ودخول عالم اليوتيوب وما شابه، يستحق اهتمام أكبر وخطة مُحكمة من متخصصين لضمان وصول الحد الكاف من القيم والمبادئ التى تجعلنا مطمئنون على سلامة النشأ والبنية،
أطفال لم تتجاوز أعمارهم الأربع سنوات ويحفظون عن ظهر قلب أغانى المهرجانات بما فيها من ألفاظ ومصطلحات نتفق جميعًا على رفضها، يتحتم علينا بذل مجهود كبير من أجل إنقاذهم من توغل تلك المعارف المخيفة بداخل وجدانهم ونحن نقف صامتين لا حول لنا ولا قوة.
الحلول كانت أبسط بكثير فى ظل وجود قنوات تلفزيون الدولة فقط، بعكس الآن وكل يوم تخرج قناة جديدة من هنا وهناك،
لكن الأمر غير معقد أو مستحيل الحدوث، مازالت هناك فرصة سانحة من خلال قنوات خاصة مصرية خالصة لها جمهور كبير وعريض وتلتف حولها كل الطبقات والشرائح الاجتماعية بلا استثناء.
تلك القنوات يقع على عاتقها مسئولية أطفال هذا البلد وهم يملكون من الكوادر والإرادة ما يؤهلهم للقيام بذلك بأفضل شكل،
ما يعانيه أطفال هذا الوطن من يُتم إعلامى يجب أن يتوقف بأقصي سرعة وكيفما استطاعت شاشات مصر الخاصة الوقوف بقوة وإصرار ضد الإرهاب ومحاولات أعدائنا من الخارج فى تشتيت وحدة شعبنا وهدفنا.
يجب أن يبدأوا على الفور فى وضع خطتهم والبدء فى خطوات جادة واضحة من أجل صنع خريطة جذابة وعصرية لأطفالنا،
لم تنتهى الفرصة بعد، ومازال بالإمكان النظر بعين الاهتمام من مُلاك الفضائيات المصرية بشأن أطفال مصر.
وأثق تمام الثقة أنهم يحملون بعقولهم ووجدانهم حبًا شديدًا لهذ البلد، ولا شئ على الإطلاق يضاهى بناء أبنائنا بناة المستقبل بإذن الله.

إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية

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