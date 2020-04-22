الدولة تتصدى لمخالفات وتجمعات المواطنين أسفل الكباري للحد من كورونا (صور)

شنت الأجهزة الأمنية، حملات لإزالة تجمعات للمواطنين أسفل الكباري بطريق الكورنيش، أقامها أصحابها في أماكن مخفية للإفلات من إجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك في إطار جهودها المكثفة والشاملة التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وشهدت تلك الأماكن تجمعات كبيرة، شكلت بؤرا مزدحمة دون مراعات لأي اشتراطات صحية، مما يهدد بكارثة قد تلحق بالمواطنين حال إصابة أحدهم بالفيروس.