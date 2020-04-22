الأنبا أباكير يشارك في حملة «يوميات الفرح»

شارك الأنبا أباكير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالدول الإسكندنافية، في حملة "يوميات الفرح" التي أطلقها المركز الإعلامي للكنيسة.وبثت الكنيسة مقطع فيديو للأنبا أباكير، وهو يوجه رسالة بمناسبة فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.