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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال: 23 وفاة و603 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:44 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البرتغالية تسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 21982 شخصًا، فيما وصل العدد الإجمالي للمتوفين جراء المرض في البلاد إلى 785 شخصًا.

وأشارت الصحة البرتغالية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية - إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1143 شخصًا، بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة.

وتعود معظم حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13150 مصابًا و454 متوفيًا.

وسبق أن قررت السلطات البرتغالية تمديد نظام حالة الطوارئ في البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا حتى 2 مايو المقبل.

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