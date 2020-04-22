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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يبرز جهوده لمساعدة العالقين بدول الخليج

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:42 م
عصام خليل
عصام خليل
أشرف لاشين
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ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود الدولة المصرية في رعاية المواطنين العالقين بدول الخارج ودور وزارتي الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وإجراءات بعض الدول الصديقة لتيسير عودة أو رعاية الجاليات المصرية بالخارج.

ومن ناحيته، قال أحمد علي حسن، مسئول المصريين الأحرار بقطاع الخليج، إن مصر تبذل جهودا مضنية للحفاظ على سلامة أبنائها خارج البلاد من خلال المخاطبات لتوفير رحلات استثنائية للعودة أو بالتنسيق مع المتطوعين لتوفير الرعاية أو المساعدة للعالقين أو المضارين جراء جائحة كورونا.

وأضاف، أن الحزب يكثف جهوده بالخارج بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، في مساعدة العالقين بتسجيل البيانات على موقع الوزارة أو توفير المساعدات والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالدول وأيضا التسكين للمحتاجين، بالإضافة لتوفير سلات الغذاء للمضارين في الكويت من خلال محمد عبده مندوب الحزب والإمارات أيضا، وفي السعودية بالتعاون والتنسيق مع جمعية نماء الخير.

وثمن حسن قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين بإطلاق مبادرة عودة وتمكين العالقين من العودة لبلادهم من حاملي تأشيرة الخروج، كما أشاد بقرارات وزير التربية والتعليم السعودي واعتبار جميع الطلاب ناجحين ومنقولين للمراحل التعليمية التالية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس المنتشر.

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