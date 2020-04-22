رمضان 2020.. مواعيد مشاهدة مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة

رمضان 2020، ننشر تفاصيل مواعيد مشاهدة مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة ، حيث يعود النجم أمير كرارة لعالم الأكشن هذا العام من خلال مسلسل « الاختيار المنسي » ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، في العمل الغني بالأكشن والإثارة والحبكة التي تحبس الأنفاس وقارب على انتهاء تصويره .

يعرض مسلسل الاختيار الحلقة الأولى على قناة أون إي ON E، قناة أون دراما ON Drama، قناة إم بي سي دراما Mbc Drama.





رمضان 2020

واختار المخرج بيتر ميمي الفنان تامر كروان لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار»، الذي يجسد واحدة من أروع البطولات المصرية وهي قصة الشهيد أحمد المنسي، والتي يقدمها الفنان أمير كرارة ويلعب فيها أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي.



يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



ويصور أمير كرارة هذه الفترة عدد من مشاهد المسلسل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، والتي تشهد تصوير المشاهد الأخيرة للعمل للانتهاء منه تماما خلال الأيام المقبلة تحديدا في اول شهر رمضان، وقد طرحت الشركة المنتجة سينرجى أكثر من برومو ‏التشويقى للعمل، ولاقت نجاحا جماهيريًا كبيرًا.