رمضان 2020.. مواعيد مشاهدة مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:38 م
محمد مجديطباعة
رمضان 2020، ننشر تفاصيل مواعيد مشاهدة مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة، حيث يعود النجم أمير كرارة لعالم الأكشن هذا العام من خلال مسلسل «الاختيار المنسي» ويجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، في العمل الغني بالأكشن والإثارة والحبكة التي تحبس الأنفاس وقارب على انتهاء تصويره .
مواعيد مشاهدة مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة
يعرض مسلسل الاختيار الحلقة الأولى على قناة أون إي ON E، قناة أون دراما ON Drama، قناة إم بي سي دراما Mbc Drama.
رمضان 2020
واختار المخرج بيتر ميمي الفنان تامر كروان لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار»، الذي يجسد واحدة من أروع البطولات المصرية وهي قصة الشهيد أحمد المنسي، والتي يقدمها الفنان أمير كرارة ويلعب فيها أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي.
يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
ويصور أمير كرارة هذه الفترة عدد من مشاهد المسلسل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، والتي تشهد تصوير المشاهد الأخيرة للعمل للانتهاء منه تماما خلال الأيام المقبلة تحديدا في اول شهر رمضان، وقد طرحت الشركة المنتجة سينرجى أكثر من برومو التشويقى للعمل، ولاقت نجاحا جماهيريًا كبيرًا.
ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.
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مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ساره عادل، دينا فؤاد، ومن ضيوف الشرف أحمد السقا، آسر ياسين، اياد نصار، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.