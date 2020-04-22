الكنيسة تؤجل انعقاد المجمع المقدس إلى نوفمبر

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تأجيل اجتماع المجمع المقدس لدورة مايو ٢٠٢٠، وكذلك لجان المجمع وسيامة الآباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر ٢٠٢٠، نظرًا لظروف الوباء الموجود حاليا بالعالم كله.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.