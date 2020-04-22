إزالة 25 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي والتصدي بكل حسم لأية مخالفات وإزالتها في المهد.وشهدت محافظ الغربية، اليوم، حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 19 قيراط و5 أسهم بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود.وفي ذات السياق، تم إزالة 13 مخالفة بناء على مساحة 1753 مترا مربعا، في مركز المحلة الكبرى وحي ثان طنطا ومركز السنطة وقطور.وأكد محافظ الغربية، استمرار حملات الإزالة على مدار اليوم بالتنسيق مع مديرية الأمن، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، والتصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.