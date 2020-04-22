«كنا بنضحك».. أنغام تغنى تتر مسلسل «جمع سالم» لـ زينة

كشفت النجمة أنغام، عن أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "كنا بنضحك"، والتي تغنيها كتتر لمسلسل "جمع سالم"، للفنانة زينة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.ونشرت أنغام، بوستر الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "كنا بنضحك تتر مسلسل جمع سالم بطولة زينة".وكانت الفنانة زينة، قد شاركت جمهورها ونشرت صورة لأنغام، وعلقت عليها قائلة: "نجمة مصر والوطن العربي أنغام بحبك وبحترمك وبشكرك وفخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك أنغام نجمة مصر والوطن العربي".مسلسل "جمع سالم"، من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.