تسهيلات للصحفيين الحاصلين على قروض بنك ناصر

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه تيسيرا على الزملاء الحاصلين على قروض بنك ناصر، وحال تعذر حصولهم على قيمة القسط الشهري للقروض من البنك غدا، يمكنهم التوجه لخزينة النقابة، والحصول على قيمة القسط على أن تكون سلفة من بدل شهر مايو المقبل.وقال الزناتي خلال تصريحات له إن الهدف من ذلك هو التسهيل على الزملاء قبل بداية شهر رمضان المعظم.