أسقف المنيا يحيي تذكار الأنبا أرسانيوس

شارك الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، في تذكار الأنبا أرسانيوس بالتزامن مع فترة عيد القيامة المجيد.ووضع نيافته باقة من الزهور بالمزار الخاص بالأنبا ارسانيوس المطران السابق لإيبارشية المنيا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.