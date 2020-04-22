تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية بالوادى الجديد استعدادًا لرمضان

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تعديل مواقيت العمل الرسمية بجميع المصالح الحكومية الواقعة بنطاق المحافظة، لتبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الأسرية خلال أيام شهر رمضان المبارك، على أن يجري العمل بالقواعد السابقة الخاصة بتخفيض العمالة لحين صدور تعليمات أخري.وقال المحافظ، إن القرار يأتي ضمن حزمة القرارات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصا على الموظفين والمواطنين من حرارة الشمس.