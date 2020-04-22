«المصريين الأحرار»: المشروعات القومية إعجاز سيسجل في التاريخ

ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق مشروعات قومية ضخمة وخاصة شرق القناة وسط جميع التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.ويري الحزب أن ما تشهده البلاد من إنجازات ومشروعات واستخدام معدات وأيد مصرية بمثابة إعجاز فريد يسجل في التاريخ الحافل للقيادة السياسية، ويؤكد صدق رؤية الرئيس أنه بالعلم والإرادة تحقق الأحلام ونجتاز الصعاب.وقال الحزب في بيان له، إن الرئاسة ومؤسسات الدولة اهتمامها بالتنمية في كل ربوع مصر وخاصة سيناء صاحبة الأولوية لاعتبارات استراتيجية وأمنية واقتصادية، وشهادة للتاريخ أن الرئيس السيسي أول رئيس يولي اهتماما بالغا بأرض الفيروز وأهلها، وربط انتهاء مسار التنمية بذكرى ثورة يونيو لتكون انتصارًا جديدًا على أرضنا الطاهرة.ويضيف الحزب أن توجيهات الرئيس صريحة باحتواء جميع احتياجات أبناء سيناء وتقنين الأوضاع، والتعامل الجاد مع الأزمات على غرار تطهير بحيرة المنزلة وضرورة التعامل بنظام دعم للصيادين حتى لا يترك مجالا لصناعة بؤر إرهاب.ويؤكد حزب المصريين الأحرار، أن الدولة ومؤسساتها لم تدخر جهدا في سبيل التنمية وتحقيق أمن وسلامة المواطنين ولذا جاءت كلمة الرئيس وافية لكل الجوانب، ورسالته للشعب بأن عودة الدولة وهيبتها أمر مشترك بين أجهزة الدولة والمواطنين يستلزم على الجميع إدراكها.ويرى أن الدولة تخطو بثبات وقوة لتحقيق الحلم المنشود للتنمية المستدامة، ما يفتح أبواب الخير والرخاء، ولا سيما شفافية الرئيس مع شعبه والتعامل بمبدأ الكتاب المفتوح يضع مسئولية شعبية على كاهل الجميع ليكون عونا للوصول إلى مصر التي نحلم بها.ويؤكد الحزب أن رسائل الرئيس للشعب جاءت من قلب الأب قبل القائد أولها حنوه على الفتيات المصطفات وطلبه راحتهم لحين افتتاح المشروعات، وخطاب الإشادة بالقوات المسلحة والشرطة والطواقم الطبية الذي بمثابة دافع للمزيد من العطاء.ورصد الحزب خلال كلمة الرئيس طمأنة للجميع حيال الأزمة الراهنة للفيروس من حيث التعامل معها بأسلوب جاد وعلمي، مع ضرورة التزام المواطنين الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة، ولم يغفل أبناء مصر العالقين بقوله ''مش هنسيبكم حتى لو كانت ظروفنا صعبة".كما استوقف الحزب رسائل الرئيس لكل رجال الأعمال بدورهم في التنمية، والمكاشفة بأنه سبق ووجه دعوات للمشاركة في مشروع بركة غليون والصوب الزراعية ولم يأت أحد، مما يثير علامات التعجب!.