«الضرائب» تتسلم مجمعى الإسماعيلية ودكرنس للخدمات (صور)

افتتحن مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبدالقادر، عن طريق فريق من الشئون الهندسية وإدارة العلاقات العامة والأمن، مجمع الضرائب المتكامل بالإسماعيلية، ويتضمن ضرائب دخل وقيمة مضافة، وعقارية.وحصلت "الدستور" على صور من داخل المجمع بعد تسليمه كاملا مجهزا للمصلحة لبدء العمل به على الفور، وتبين بالصور أنه تم تجهيز المجمع على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات، ليناسب جميع العاملين والممولين، ويساعد على تيسير مهام الجميع.وكانت المصلحة قد انتهت من إعداد المبنى وتبقى تسليم بعض الأجهزة اللازمة للعمل، والتي تم تسليمها اليوم،مع العلم أن العمل كان قد بدأ فعليا في المبنى منذ الانتهاء منه.وعلى جانب آخر، تسلم فريق مصلحة الضرائب أيضا مجمع متكامل للخدمات الضريبية بمنطقة دكرنس، بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية به.جدير بالذكر أن المصلحة تسلمت في وقت قريب أيضا مامورية ضرائب السويس، أول وثاني وثالث ومنطقة ضرائب السويس، بعد تطويرها، بما يشمل الميكنة والهندسة وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية.وتعد الميكنة وتطوير البنية التحتية على رأس قائمة أولويات مصلحة الضرائب في إطار عملية التطوير وتحسين العملية.