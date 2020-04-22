المغرب تسجل 237 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3446 حالة، في ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات مقارنة بالأمس.وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان صحفي مساء اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 417 حالة.وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت أمس، عن تسجيل 163 إصابة بكورونا، وحالتي وفاة فقط.