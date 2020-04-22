رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الإفريقى للتنمية يدعو إلى مضاعفة الإنفاق على الصحة بالقارة السمراء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:02 م
البنك الأفريقي
البنك الأفريقي
أ ش أ
طباعة
أكد أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن القارة الأفريقية بحاجة إلى مضاعفة الإنفاق على قطاع الصحة، مشيرا إلى تأثير القصور الحاد في المرافق الصحية والشركات الدوائية على فرص القارة التنموية والاستثمارية.

وشدد على الحاجة إلى الإسراع ببذل الجهود المطلوبة على الصعيدين الصحي والاقتصادي لتخطي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة الإفريقية، مؤكدا أنه فيما تعتبر معدلات العدوى بفيروس "كوفيد-19" قليلة نسبيا في القارة الأفريقية قياسا إلى باقي أنحاء العالم، إلا أن الحاجة تزداد إلحاحا إلى شراكات جديدة ومرنة بالنظر إلى الأزمة الماثلة وما ورائها.

وأشار أديسينا، إلى أن "الإنسانية بأسرها على المحك"، داعيا الولايات المتحدة ومسئولي الحكومات الأفريقية والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى إلى صياغة شراكات جديدة ومستدامة تستمر إلى ما بعد انتهاء الجائحة.

وجاءت دعوة أديسينا خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها مجلس الشركات الأفريقية CCA، وهو جمعية تروج للأعمال والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ونقل موقع البنك عن أديسينا قوله إن هناك حاجة ملحة للالتفات إلى انعدام المساواة دوليا، وتأثيره على كل من الدول الغنية والفقيرة.

وأوضح رئيس البنك الإفريقي أنه فيما تعد الصين موطنا لما يقرب من 7 آلاف شركة دوائية، وتضم الهند ما يقرب من 11 ألف شركة، ينحسر رصيد القارة الإفريقية إلى نحو 375 شركة فقط، وذلك على الرغم من أن كتلتها السكانية تضاهي نصف تعداد العملاقين الآسيويين.

ونوه رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالجهود المبذولة من المؤسسة لاحتواء الفيروس، مشيرا إلى السند الذي أطلقه البنك بقيمة ثلاثة مليارات دولار تحت اسم "مكفاحة كوفيد – 19"، والذي يعد أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار على الإطلاق، وأوضح أن السند شهد إقبالا كبيرا على الاستثمار فيه بقيم تعدت 4،6 مليار دولار وطرح في بورصة لندن للأوراق المالية.

كما لفت إلى إعلان البنك إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة دول القارة والشركات في مواجهة فيروس "كوفيد-19"، وانقسمت آلية استجابة البنك إزاء الوباء إلى 5،5 مليار دولار للحكومات الأفريقية، و3،1 مليار دولار للدول الواقعة ضمن اختصاص صندوق البنك للإقراض الميسر، فضلا عن 1،4 مليار دولار للقطاع الخاص.

وحث أديسينا المؤسسات متعددة الأطراف على الاصطفاف، والارتقاء بجهودهم الشاملة عند النظر إلى ديون القارة الإفريقية، وأن إدارة تقييماتهم والتعاون في ذلك مع وكالات التصنيف.

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رسام صغير.. حكاية شاب يطور الزي الفرعوني

حكايات متبرعون بالمقابر لدفن ضحايا كورونا

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «2»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

«فوازير سينما مصر» يوميا على يوتيوب «الثقافة» في رمضان