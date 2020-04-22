إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفى على مدرسة بدمنهور

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى ابن مدينة دمنهور على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية، تخليدا لذكراه، مشيرًا إلى أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى أبدا تضحيته بحياته فداءً للوطن، ومصر لم ولن تنسى أبناءها.وأكد محافظ البحيرة، أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.كما ثمن اللواء المحافظ، بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دماءهم الذكية فداءا للوطن، ونموذجا فريدا فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن بطولته ستظل دائما فى قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.