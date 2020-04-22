أمريكا: قرار ضم الضفة الغربية والأغوار خاص بإسرائيل

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، منذ قليل، إن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار خاص بتل أبيب، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.وجاءت تصريحات بومبيو بعد تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» مساء اليوم، بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي حال فرضه السيادة على الضفة والأغوار.وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» في وقت سابق، الاتفاق رسميا على تشكيل حكومة طوارئ، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.وكانت طرق فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار أبرز نقاط الخلاف بين نتنياهو وجانتس، قبل تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأخير الخطوة بشكل أحادي ودون تنسيق دولي، بينما يؤيد بنيامين مثل هذه الخطوة.