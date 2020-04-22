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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تعدى سيدة على والدة طليقها والشروع فى قتلها ببدر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:39 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة سيدة للمحاكمة بسبب تعديها على والدة طليقها وشرعت في قتلها ومحاولة سرقة أحفادها عنوة ببدر.

وكشف أمر الإحالة أن المجنى عليها "صفاء. ف" أقرت بأن نجلها انفصل عن زوجته منذ سنتين وتركت له طفلين بكامل إرادتها، وبعد أربعة أشهر من الطلاق تزوجت مرة أخرى ولأن والدتها متوفاة فحضانة الأطفال من حقها قانونيا.

وتابعت: "بعد سنة كاملة من زواجها تذكرت أطفالها واتصلت هاتفيا للاطمئنان عليهم، وطلبت رؤيتهم، فلم أعترض وقلت لها إن الباب مفتوح دائما، وبالفعل حضرت عدة مرات لرؤيتهم، ومنذ شهر ونصف طلبت اصطحاب الأطفال معها في شقتها لمدة يومين، لكني رفضت وأخبرتها أن والدهم لن يوافق، لكن أصرت وبدأت تلح على الأطفال لإقناع والدهم لكنه رفض.

وتابعت المجني عليها: "تلقيت منها تهديدات تليفونية كثيرة إذا لم أسمح لها بأخذ الأطفال في بيتها وتفاجأت بحضورها صباحا وبرفقتها شخص غريب وقاموا بمهاجمة المنزل لأخذ الأطفال، وباعتراضي ومحاولة الاستغاثة تعدوا عليَّ بالضرب بعصا خشبية حتى فقدت الوعى".

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