لبنان يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وذكر مفتي الجمهورية اللبنانية – في بيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية مساء اليوم – أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ومن ثم فإن يوم غد الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان 30 يوما، ويكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.