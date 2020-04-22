مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير يرصد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمرتزقة أردوغان في ليبيا.





وتواصل تركيا نقل المرتزقة للقتال بجانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.





المرصد السوري رصد وصول دفعة جديدة إلى ليبيا تضم العشرات من المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا لترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية 5300 مرتزق حتى الآن في حين أن عدد المرتزقة المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية إلى نحو 2100 مجند يتلقون التدريب قبل سفرهم.





كما وثق "المرصد السوري" خسائر بشرية في صفوفهم خلال العمليات العسكرية في ليبيا ووصلت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 199 مرتزق من فصائل "لواء المعتصم" وفرقة "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و "الحمزات" و "سليمان شاه".





وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة السراج سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو مرتزقة سوريين واعترف الرئيس التركي أردوغان بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا كما تحاول تركيا استغلال أزمة كورونا لنقل الميليشيات إلى طرابلس ومصراتة لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي.



