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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: وصول 300 طبيب وممرض أجنبي للمساعدة في مواجهة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:27 م
إيطاليا
إيطاليا
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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، وصول 300 طبيب وممرض أجنبي من الخارج لتقديم الدعم لبلاده في ظل الأزمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وكتب دي مايو - في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إن الأطباء والممرضات والإخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الصحي يقومون بورديات عمل قاسية في هذه الأسابيع لإنقاذ الأرواح، ويستريح هؤلاء الأشخاص بضع ساعات كل ليلة، لأنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأضاف دي مايو أنه "لدعم العاملين في مستشفياتنا نقوم باستقدام العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخارج، وحتى الآن يساعدنا أكثر من 330 طبيبا وممرضا تم إرسالهم من دول أجنبية لدعم كوادرنا البيضاء"، مشيرا الى أن "العديد من المستشفيات الميدانية المرسلة إلينا من الخارج بإمكانها استيعاب أكثر من ألف مريض".

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