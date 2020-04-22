«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، كتابا تحت عنوان "علم الفلك المُسَلي" للمؤلف الروسي "ياكوف بيريلمان"، ترجمة الدكتور محمد منير مجاهد.كتاب "علم الفلك المُسَلي" مترجم عن الطبعة الإنجليزية الصادرة عن دار النشر باللغات الأجنبية في موسكو في عام 1958، وكان الكتاب قد نشر باللغة الروسية للمرة الأولى عام 1929، وهو كتاب للمؤلف الرياضي والفيزيائي الروسي "ياكوف بيريلمان" ضمن سلسة مؤلفاته المشهورة والمكرسة لموضوعات الفلك والرياضيات والفيزياء، وهي سلسلة مؤلفات تهدف إلى تبسيط العلوم وتمكين القارئ غير المتخصص من الإلمام بالعلوم المختلفة ودورها في حياة البشر.يحتوي الكتاب، على فصول تتعلق بالأرض والقمر والكواكب والنجوم والجاذبية، وركز المؤلف بشكل رئيسي على المواد التي لا تناقش عادة في أعمال من هذا النوع.وقال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية للثقافة والعلوم، إن الكاتب حدد في مقدمته "أن الغرض من هذا الكتاب هو أن يبدأ القارئ في التعرف على الحقائق الأساسية لعلم الفلك، لكن لا ينبغي أن يؤخذ كمقدمة لأنه يختلف بشكل أساسي عن أي كتاب مدرسي، حيث يتم سرد الحقائق العادية التي قد يكون القارئ على دراية بها خلال مفارقات غير متوقعة – أو من خلال زواية غريبة وغير متوقعة – فقط بهدف إثارة الخيال وتسريع الاهتمام".تصدر "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" مع هذا الكتاب مجموعة من كتب من ذات السلسة (سلسلة العلم للجميع) لنفس المؤلف "ياكوف بيريلمان" وهي: "الرياضيات المسلية"، و"الفيزياء المسلية" (في جزئين)، بالإضافة إلى كتاب "طرائف علم الفلك" للمؤلف الرياضي والفيزيائي الروسي فيكتور كوماروف.وتشارك المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، بهذه الإصدارات في مبادرة "2020 عاما للثقافة المصرية الروسية"، وذلك من خلال عشرات العناوين لكتب عن الطاقة النووية والفضاء والعلوم الناشئة، إلى جانب عشرات الكتب الثقافية والتاريخية والأدبية المترجمة للغتين العربية والروسية وذلك من خلال مجموعة من الإصدارات بالعربية والروسية تخطت المائتي إصدار.تصدر هذه السلسلة بالتعاون مع "وكالة الفضاء المصرية"، مشاركة في برامجها لنشر الثقافة العلمية في البلاد وهي إحدي المهام الكبرى التي تضطلع بها الوكالة.