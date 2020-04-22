عاهل الأردن وولي عهد أبوظبي يبحثان الجهود المشتركة لمواجهة كورونا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال الهاتفي - إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.وعبر الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للأردن، خصوصا في جهود التصدي للوباء، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم أية مساعدة يحتاجها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.