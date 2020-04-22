الرؤية الشرعية الكويتية تعلن مواصلة اجتماعها غدا لرؤية هلال رمضان

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار يوسف المطاوعة اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستواصل اجتماعها غدا الخميس؛ لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.وقال المستشار المطاوعة - في بيان صحفي - إنه بالإشارة إلى الإعلان الصادر من وزارة العدل الكويتية، بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم، التماسا لرؤية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، فقد اجتمعت الهيئة وقررت استمرار اجتماعها إلى يوم غد الساعة السابعة مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء، لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.