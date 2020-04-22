جيلان علاء وأمجد الشرقاوي يقدمان «نجمة نوفل شباك» في رمضان

تقدم الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل «نجمة نوفل شباك» ويشاركها في البطولة الفنان أمجد الشرقاوي.وتقدم «جيلان» 30 حلقة كوميدية يوميًا على محطات الراديو خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد فيه دور عفريتة تفشل في تحقيق أمنيات نوفل ويجسده أمجد الشرقاوي.يذكر أن جيلان علاء شاركت في مسلسلين من قبل من خلال الراديو في شهر رمضان، ويعد مسلسل نجمة نوفل شباك أول بطولة لجيلان وأمجد، ويظهران في المسلسل كدويتو ناجح.