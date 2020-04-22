مرسي: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشروعات القومية.وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدولة تطالب رجال الأعمال بالتعاون معها في زيادة إنشاء المشروعات القومية، كونها تمثل أحد أهم العوامل التي توفر فرص عمل للشباب وتقضي على البطالة، لافتا إلى أن مشروعات الطرق والكباري وأعمال البنية التحتية تعمل على إنشاء بيئة عمل مستقرة للشركات التي يعتمد نشاطها على النقل.وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية سيزيد من معدلات النمو الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن المشروعات القومية تعود فائدتها على جموع الشعب لما تحققه من منافع عامة وزيادة مواد الدولة.